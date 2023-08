Capsula del tempo sulla luna: la missione NASA

MeteoWeb

Samuel Peralta, fisico e scrittore di romanzi di fantascienza è riuscito nell’ambizioso e curioso obiettivo di mandare sulla Luna, per conto della NASA, quattro “capsule del tempo” che comprendono le opere di oltre 30mila artisti provenienti da 157 paesi. Si tratta di veri e propri tesori di lettere, opere d’arte, musica, opere teatrali e televisive e persino podcast che hanno il compito di rappresentare la creatività umana a livello globale.

Questo progetto prende il nome di Lunar Codex, ed è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo di una serie di tentativi di “colonizzazione” della Luna. Altri esempi iconici sono il museo interstellare della Moon Gallery Foundation e l’avventura di DearMoon, e il viaggio sul satellite terrestre di un’equipe di otto artisti che era previsto per quest’anno, ma che è ancora non è stato realizzato.

Le quattro capsule del tempo si basano su un sistema analogico

Sulla stessa stregua dei Golden Records, dischi d’oro lanciati nello spazio dalla NASA nel 1977, Peralta ha deciso di utilizzare un supporto analogico, quello delle NanoFiche, ovvero dischi di nichel con un diametro inferiore ai tre centimetri, in grado di contenere fino a 150mila pagine di testo e immagini incise con laser.

Samuel Peralta ha dichiarato al riguardo: “Ho sognato di andare sulla Luna e un giorno è stato possibile. Sto condividendo quel sogno con molti degli artisti, autori, musicisti e registi di cui amo il lavoro”. Peralta ha aggiunto: “La nostra speranza è che i futuri viaggiatori che troveranno queste capsule del tempo scopriranno alcune delle ricchezze del nostro mondo oggi”.