Il cargo Cygnus ha attraccato alla Stazione Spaziale, a bordo esperimenti e rifornimenti

Il cargo cargo Cygnus NG-19 è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale oggi, dopo un viaggio di 2 giorni e trasportando 3.700 kg di rifornimenti, esperimenti e nuove tecnologie a bordo. Il velivolo, costruito dal colosso aerospaziale statunitense Northrop Grumman, è intitolato all’astronauta Laurel Clark, morta durante il disastro dello Space Shuttle Columbia nel 2003

Il velivolo è arrivato all’avamposto orbitale alle 11:52 ora italiana, ed è stato catturato dal braccio robotico della ISS azionato dagli astronauti Woody Hoburg e Frank Rubio. L’apertura del portello è prevista per le 17 ora italiana.

A bordo anche un nuovo distributore di acqua potabile, che fornirà all’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale acqua calda e una migliore sanificazione, e una scheda di memoria che contiene lavori creativi di studenti di tutto il mondo. Cygnus ha trasportato anche le attrezzature necessarie per diversi progetti di ricerca, tra cui cellule cerebrali umane che saranno coltivate in modelli cellulari 3D per i test di terapia genica e una sonda per misurare la densità del plasma sulla Terra.

La missione Cygnus NG-19 è decollata dal Wallops Flight Facility della NASA in Virginia martedì 1 agosto. Il veicolo spaziale rimarrà attraccato al modulo Unity della Stazione fino a ottobre 2023.