Catanzaro: recupero e salvataggio di 4 bambini dall’Unità Cinofila operativa ANPAS

MeteoWeb

Anche il giorno di ferragosto, gli operatori che si occupano del soccorso sono in piena attività per garantire la sicurezza della comunità; oggi il Vigile del Fuoco del Comando Provinciale VV.F. di Catanzaro e Volontario del Nucleo Cinofili ANPAS Croce Verde Catanzaro Silipo Giancarlo, è intervenuto con il suo cane, la sua unità cinofila di salvataggio operativa, per recuperare 4 bambini che stavano giocando a mare su una canoa con gonfiabile a seguito.

I minori sono sfuggiti al controllo dei rispettivi genitori, e non sapendo in alcun modo maneggiare i rispettivi remi si sono allontanati al largo

I genitori si sono subito resi conto del pericolo e hanno chiesto tempestivamente aiuto all’Unità Cinofila di Salvataggio Giancarlo e Mae, che in quel momento si trovava nella rispettiva postazione fissa dello Stabilimento Balneare di riferimento Cocobeach, come da delibera comunale ed accordi con l’Amministrazione Comunale di Catanzaro.

Il recupero e il salvataggio dei 4 bambini

Nel frattempo alcuni conoscenti dei genitori hanno fatto richiedere l’intervento dell’’unità cinofila operativa, stazionante in quel momento nella sua area prestabilita. L’operatore e il cane si sono tuffati prontamente in acqua per il recupero dei 4 bambini che rischiavano di annegare. Dopo averli tranquillizzati, in quanto molto impauriti, e messi in sicurezza al di sopra della canoa e dei gonfiabili, l’operatore ha agganciato sia la canoa e sia il gonfiabile con a bordo i 4 bambini al cane, il binomio operativo Giancarlo e Mae li hanno riportati rispettivamente a riva, riconsegnandoli ai rispettivi genitori. Terminate tutte le procedure di rito, le rispettive famiglie e genitori dei quattro bambini hanno ringraziato per il salvataggio. L’operatore Giancarlo li ha rassicurati, esprimendo la gioia di poter essere d’aiuto alla comunità.