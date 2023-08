Catanzaro, Vigile del Fuoco eroe salva bimbo di un anno rimasto bloccato chiuso in macchina sotto il sole

MeteoWeb

Un eroico pompiere dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, Giancarlo Silipo, questa mattina ha salvato un bambino di un anno rimasto bloccato dentro l’auto parcheggiata sotto il sole nel parcheggio dell’Eurospin di via Antonio Lombardi. Il piccolo aveva chiuso la portiera del lato passeggero dell’autovettura della madre che era appena scesa per prenderlo dal passeggino in cui si trovava, di conseguenza si è azionato automaticamente il blocco della chiusura delle altre portiere e il bambino è rimasto bloccato nella macchina, una Toyota Aygo nera, parcheggiata sotto il caldo sole della Calabria.

Il Vigile del Fuoco Silipo che in quel momento, uscendo dal parcheggio con la spesa, ha notato una donna in panico con un signore al suo fianco che con altissime difficoltà stava cercando, con esito negativo, ad abbassare il finestrino elettrico, ha arrestato tempestivamente la sua auto per precipitarsi dalla donna e dal signore, per capire appunto cosa stesse succedendo. Una volta appreso che nell’autovettura vi era un bambino bloccato, Silipo è intervenuto per aprire il finestrino posteriore con l’intenzione di sbloccare anche le portiere. Il pompiere, quindi, ha calmato la madre che era in lacrime e nel panico panico, ed anche il piccolo bambino che si trovava seduto nel seggiolino, e che appunto lo stesso aveva cominciato a strillare, piangere e sudare con attorno tutte le persone che hanno assistito alla scena.

Il Vigile del Fuoco è riuscito ad aprire il finestrino posteriore e sbloccare anche la chiusura automatica, senza recare nessun danno all’autovettura, estraendo il bambino sano e salvo, consegnandolo alla madre. Lo stesso Silipo, una volta estratto il piccolo, ha anche effettuato tutti i trattamenti sanitari, per escludere complicazioni fisiche nella povera creatura che era rimasta chiusa al caldo. Infine la madre del bambino e tutte le persone presenti che hanno assistito alla scena hanno ringraziato ed abbracciato Giancarlo Silipo che è riuscito a salvare una piccola vita umana.