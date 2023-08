Cerca di ripristinare l’energia elettrica dopo il maltempo ma cade dall’edificio: 49enne morta a Priverno

MeteoWeb

Una donna di 49 anni è morta oggi dopo essere precipitata da un edificio in via Torretta Rocchigiana, a Priverno, in provincia di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si stava accingendo a ripristinare l’energia elettrica saltata a causa del maltempo. Nel tentativo di ripristinare l’interruttore, tuttavia, la donna è caduta da un’altezza di diversi metri. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, anche con l’intervento di un’eliambulanza, ma per la 49enne ogni tentativo di salvarle la vita è risultato vano.