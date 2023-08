Cile: balenottera trovata morta in una spiaggia, è il mammifero più grande della Terra | FOTO

MeteoWeb

Su una spiaggia dell’isola di Chiloe, nel Sud del Cile, è stata rinvenuta una balenottera azzurra spiaggiata, dopo essere morta in mare. E’ considerata il mammifero più grande della Terra. La notizia è stata annunciata dalle autorità locali ieri domenica 6 Agosto. Sabato 5 agosto i cittadini di Puerto Elvira, nell’agglomerato di Ancud, avevano segnalato il ritrovamento del gigantesco cetaceo su una piccola spiaggia dell’arcipelago, a circa mille chilometri a sud della capitale Santiago.

Il Servizio nazionale della pesca del Cile (Sernapesca) è sopraggiunto sul posto e ha confermato che l’animali è effettivamente “un grande cetaceo della famiglia Balenopteridae“, come hanno specificato sul social network X (ex Twitter). Gli operatori del Sernapesca nello stesso post hanno aggiunto: “Abbiamo aiutato a identificare l’esemplare e le prove preliminari suggeriscono che si tratta di una balenottera azzurra“, ha aggiunto Sernapesca. Come riportano i media, il direttore regionale dell’ente Cristian Hudson ha dichiarato: “date le sue condizioni, la balena deve essere morta in mare qualche tempo fa e alla deriva in questo stato“.