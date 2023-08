Scoperto in Cina il più antico e completo sistema di drenaggio in ceramica

MeteoWeb

Un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature Water ha esaminato come la comunità neolitica di Pingliangtai nella provincia dell’Henan in Cina fornisca una prova dell’influenza dei monsoni stagionali nella gestione idrica della popolazione tramite impianti arcaici di gestione idrica. I ricercatori Chunxia Li e i colleghi hanno cercato di comprendere come venne realizzato l’impianto per il controllo e il deflusso dell’acqua che veniva poi conservata in un fossato circostante.

Oggi, Henan Province produce più grano di qualsiasi altro campo in Cina, e il lavoro di Chunxia Li e colleghi rivela l’eredità duratura della manipolazione dell’acqua avviato durante il terzo millennio a.C. Pur essendo una piccola comunità, quella di Pingliangtai dal 2200 al 1800 a. C, ha fornito elementi che rivelano lo sviluppo sociale per la regione vicina città di Erlitou, nel quale abitava una società complessa alle pianure centrali e il basso Fiume Giallo.

La storia del più antico sistema di drenaggio idraulico in Cina

Nel periodo dal 1900 al 1600 a.C., Erlitou aveva palazzi, costruzioni, mobili di sepoltura ricchi, fonderie di bronzo e granai probabilmente monitorato e controllato da famiglie potenti diversamente da Pingliangtai. Il più antico sistema di drenaggio ceramico conosciuto in Cina è stato dissotterrato presso il sito murato di Pingliangtai, secondo gli esperti. Questo sistema di drenaggio idrico, che ha circa 4.000 anni, può essere considerato un primo adattamento sociale e ambientale in risposta alle crisi ambientali, e rappresenta un primo esempio di gestione collettiva dell’acqua da parte della società. Il sito all’interno delle mura della città di Pingliangtai del tardo-neolitico, situato nelle pianure centrali cinesi, era caratterizzato da un clima monsonale temperato con drammatiche variazioni di temperatura e precipitazioni; le precipitazioni in estate possono raggiungere oltre 500 mm al mese.

L’insediamento di Pingliangtai si trovava su una pianura alluvionale, quindi avrebbe avuto facile accesso all’acqua, ma avrebbe anche dovuto affrontare le minacce dell’incertezza climatica. Alcune ricerche precedenti che riguardano siti simili in tutta l’Asia hanno suggerito un’associazione tra lo sviluppo delle infrastrutture idriche e la gerarchia sociale.

La gestione comunitaria dell’acqua

Hai Zhang, Yijie Zhuang e colleghi hanno analizzato 147 nuclei di sedimenti della regione di Huaiyang, dove si trova Pingliangtai, trovando prove di oscillazioni a breve termine nelle precipitazioni intorno al 4200 a.C., inclusi alcuni fenomeni estremi con abbondanti precipitazioni. Gli autori dello studio hanno anche condotto uno scavo su larga scala a Pingliangtai per un’indagine su come i suoi 460-600 residenti si siano adattati nel tempo alle inondazioni.

Gli autori dello studio hanno suggerito che la comunità di Pingliangtai gestiva e manteneva un sistema di drenaggio a due livelli; gli archeologi hanno trovato tubi di drenaggio in ceramica risalenti a 4100-3900 a.C., e un sistema di fossati per il drenaggio idrico parallelo alle case e che viene deviato verso un’altra area di drenaggio idrico comune. Gli esperti ritengono che entrambi possono essere stati riparati e ricostruiti più volte. Mentre i fossati circostanti le case sarebbero stati costruiti e mantenuti principalmente a livello domestico, i tubi di drenaggio in ceramica e i fossi negli spazi pubblici avrebbero richiesto un’idonea pianificazione nella gestione idrica.

Il clima monsonale delle pianure cinesi centrali

Gli esperti non ritengono che il sito di Pingliangtai sia stato una società socialmente stratificata, tuttavia la progettazione e la gestione di questa infrastruttura a due livelli ben coordinata e regolamentata indica una gestione intelligente dell’acqua e un esempio sociale senza precedenti di come le società affrontavano le crisi ambientali nella regione del monsone dell’Asia orientale del tardo Olocene.

L’acqua è un elemento importante nel rapporto tra l’ambiente e società. In ambienti monsonici, in particolare, l’acqua definisce profondamente il modo in cui le persone interagivano e si rapportavano con il loro ambiente per la sopravvivenza di base e non solo.

L’influenza del sistema idrico sull’amministrazione delle risorse

L’impianto idrico cinese a due livelli è un simbolo di come veniva affrontata la crisi ambientale

La nascita di un sistema di drenaggio a due livelli e il suo funzionamento in un quadro sociale arcaico a Pingliangtai nelle pianure centrali orientali era strettamente legato ai profondi cambiamenti socio-economici durante il periodo di Longshan nella bassa pianura. Questo sistema di drenaggio con parti in ceramica rappresentava una tecnologia innovativa per gli abitanti del luogo e fornisce anche un esempio di come la società ha risposto alle nuove sfide ambientali, quando la popolazione si è trasferita nella regione di Huaiyang.

La gestione delle acque a più livelli e la cooperazione umana a Pingliangtai differiscono dal modello top-down che sostiene un processo centralizzato di organizzazione del lavoro, la costruzione delle infrastrutture e l’ascesa da parte del potere coercitivo di stati egemonici. Sebbene la gestione delle acque abbia continuato a promuovere l’innovazione tecnologica e gli sviluppi socioeconomici anche in periodi successivi, la sua scala di funzionamento crescente non è culminata in un sviluppo pronunciato della stratificazione sociale.

Le conclusioni dello studio

Inoltre, la gestione delle acque è rimasto un affare pubblico che ha richiesto la cooperazione collettiva tra unità sociali multi-scalari e gli stati. In altre parole, è più pertinente considerare questo tipo di evoluzione sociale che circonda l’acqua come parallelo ad altri

linee di sviluppi socioeconomici altrimenti drastici alla fine delle epoche preistoriche delle Pianure centrali.

Il funzionamento dei sistemi idraulici, come quello a Pingliangtai rappresenta l’ascesa della gestione collettiva sociale in contesti ambientali precari, che potrebbero essere associati al cosiddetto potere collettiva. La gestione dell’acqua e la competizione per le fonti rare rappresentano quindi due percorsi separati allo sviluppo sociale nelle pianure centrali tardo preistoriche.