La Cina ha lanciato il satellite meteo Fengyun-3F

MeteoWeb

La Cina ha aggiunto un nuovo satellite alla sua flotta di veicoli spaziali meteorologici. Un razzo Long March 4C è decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi il 2 agosto alle 05:47 ora italiana. A bordo c’era il satellite Fengyun-3F, che si unisce alla flotta di satelliti Fengyun dell’amministrazione meteorologica cinese nelle orbite terrestri basse e geostazionarie. Sostituisce il satellite Fengyun-3C, lanciato nel 2013.

Fengyun-3F trasporta una suite di 10 payload per i dati meteo, inclusi nuovi strumenti per il monitoraggio dell’ozono. Il satellite aveva una massa di circa 2.300 kg al momento del lancio e dovrebbe operare per circa un decennio. Il satellite è stato sviluppato dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) di proprietà statale. I media statali cinesi riferiscono che il satellite sarà utilizzato per raccogliere dati per la ricerca sui cambiamenti climatici e l’ambiente atmosferico.

Il liftoff è stato il 32° lancio orbitale della Cina nel 2023. Il Paese prevede di lanciare circa 200 veicoli spaziali con razzi Long March quest’anno.