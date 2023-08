Cina: nuovo allentamento del Covid, stop al test negativo per entrare nel Paese

MeteoWeb

Oggi in conferenza stampa è stato annunciato dal ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin un nuovo allentamento Covid della Cina che non richiederà più l’esito negativo del tampone per coloro che entrano nel Paese a partire dal 30 agosto prossimo. Non verrà più richiesto di sottoporsi al test dell’acido nucleico o al test antigenico prima dell’ingresso in Cina. Si tratta solo dell’ultima disposizione dalla fine della politica di zero Covid, stabilita nel dicembre scorso. Queste restrizioni avevano portato a un rallentamento dell’economia cinese, la seconda al mondo.

La scelta dello zero Covid aveva contribuito all’aumento della disoccupazione giovanile ed è stata sospesa dopo proteste condotte contemporaneamente in diverse città cinesi nello scorso novembre, e i viaggiatori in arrivo dovevano mettersi in quarantena per settimane negli hotel indicati dal governo.