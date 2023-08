Cinque ragazzine scout tra 12 e 14 anni smarrite nelle foreste della Sila: salvate nella notte

MeteoWeb

Si è conclusa positivamente l’avventura per cinque ragazzine di età compresa tra i 12 e i 14 anni che nella notte si sono smarrite nelle estese e fitte foreste del Parco Nazionale della Sila nella zona dei Grimoli in agro del comune di Casali del manco. Le disperse, provenienti dalla Campania, fanno parte di un gruppo di boy scout in soggiorno sui monti della Sila. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e il soccorso alpino e speleologico CNSAS più gli uomini del SAGF della Guardia di finanza giunti da Cosenza.

Intorno le 2 delle notte i vigili del fuoco hanno rintracciato e soccorso le ragazzine, fortunatamente sane e salve. Nelle foreste della Sila ogni anno si perdono decine e decine di persone, data la loro grande estensione oltre che in gran parte costituite da fitta vegetazione boschiva, dunque è importante non avventurarsi o se non esperti non abbandonare mai i sentieri segnalati.

Provvidenziale dunque l’intervento dei pompieri silani guidati dal capo squadra Saverio Spadafora. I Vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore con competenza su quasi tutta la Sila negli anni hanno portato a termine interventi della più svariata tipologia a dimostrazione della strategica funzionalità del presidio permanente che è ubicato tra i capoluoghi di Cosenza e Crotone e garantisce H24 un presidio di vitale importanza per le persone e per i beni pubblici e privati.