Clima: agosto in India è stato il meno piovoso dal 1901

Agosto 2023 è stato l’agosto meno piovoso in India dal 1901, anno in cui l’Indian Meteorological Department ha iniziato a raccogliere i dati. La media delle piogge in questo mese, il 2° più piovoso dell’anno dopo luglio, è di 255 mm, ma nel 2023 il Paese ha ricevuto solo 160 mm, con un deficit del 33%. Secondo i dati IMD, inoltre, per la prima volta ad agosto si sono registrati meno di 190 mm di pioggia.

Il deficit del 33% è quello registrato a livello nazionale, ma ci sono casi come quello del Gujarat e il Kerala, in cui mancato il 90% delle piogge. Al contrario, le regioni dell’Est e del Nord/Est del paese hanno ricevuto precipitazioni più intense del solito, senza però riuscire a compensare il deficit generale della stagione.