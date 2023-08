Clima: attivisti di Ultima Generazione bloccano la SS16 a Bari

MeteoWeb

Questa mattina alle 8:15 sulla Strada Statale 16 ”Adriatica” al km 818, tra Torre a Mare e Mola di Bari, otto attivisti di Ultima Generazione si sono seduti sull’asfalto e hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Gli attivisti chiedono un ‘fondo riparazione’ da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi e siccità) “dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili”. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e prima delle 08:30 tutte le persone sono state spostate ai lati della strada e portate via.