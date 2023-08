Clima: domani incontro tra Ultima Generazione e il Ministro Pichetto Fratin

MeteoWeb

Domani alle 15 una delegazione composta da 5 attivisti di Ultima Generazione incontrerà il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: lo ha annunciato il gruppo ecologista, spiegando che “questo primo incontro per aprire un dialogo con le forze di Governo” si terrà “a porte chiuse al Mase“. La delegazione porterà all’attenzione del Ministro alcune questioni e gli rivolgerà domande su importanti impegni internazionali assunti dall’Italia.

I 5 attivisti porteranno inoltre a Pichetto Fratin “una proposta concreta, su cui Ultima Generazione vorrebbe che si attivassero tutte le forze politiche e i parlamentari consapevoli dell’urgenza di un intervento per fermare il genocidio di massa verso il quale ci stiamo avviando, che è l’unico motivo che spinge le persone ad aderire alle azioni di resistenza civile nonviolenta. Non una libera scelta, ma una reazione a una situazione di non ritorno alla quale le lobby dei combustibili fossili e l’incuria dei governi precedenti hanno condannato l’umanità“.