Clima, gli scienziati scettici chiedono un confronto pubblico con l’Accademia dei Lincei

Gli scienziati del gruppo Clintel-Italia, già promotori della Petizione “Non c’è alcuna emergenza climatica” inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e autori del recente volume “Dialoghi sul Clima, tra emergenza e conoscenza“, invitano l’Accademia dei Lincei ad organizzare una giornata di lavoro con lo scopo di confrontare le diverse posizioni sulla questione climatica e sulla connessa transizione energetica.

La richiesta è firmata da un autorevolissimo gruppo di esperti: Uberto Crescenti, Presidente di Clintel-Italia e Professore Emerito di Geologia Applicata, Università di Chieti-Pescara (già Magnifico Rettore e Presidente della Società Geologica Italiana); Alberto Prestininzi, Ambasciatore per l’Italia della Fondazione Internazionale Clintel, Professore di Geologia Applicata (già presso l’Università La Sapienza di Roma); Franco Battaglia, Professore di Chimica Fisica (già presso le Università di Roma Tre e di Modena); Mario Giaccio, Professore di Economia delle Fonti d’Energia, Università di Chieti-Pescara (già Preside della Facoltà di Economia); Enrico Miccadei, Professore di Geografia Fisica e Geomorfologia, Università di Chieti-Pescara; Giuliano Panza, Professore di Geofisica (già presso l’Università di Trieste), Professore Emerito della China Earthquake Administration di Pechino, Accademico dei Lincei e dell’Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL; Ernesto Pedrocchi, Professore Emerito di Energetica (già presso il Politecnico di Milano); Franco Prodi, Professore di Fisica dell’Atmosfera (già presso l’Università di Ferrara), già Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR; Renato Angelo Ricci, Professore Emerito di Fisica, Università di Padova, Presidente onorario della Società Italiana di Fisica e già Presidente della European Physics Society; Nicola Scafetta, Professore di Fisica dell’Atmosfera e Oceanografia, Università Federico II di Napoli.

La proposta nasce dal fatto che recentemente, sia Clintel-Italia che l’Accademia dei Lincei, sui temi in parola hanno diramato comunicati-stampa con contenuti tra loro difformi e che trasmettono segnali diversi ai responsabili politici e al Paese. “Riteniamo pertanto doveroso – spiegano gli esperti del gruppo Clintel-Italia – un incontro chiarificatore – anche alla presenza di persone della comunicazione e dei responsabili politici coinvolti (per esempio alcuni ministri competenti) – dal quale possa scaturire un più solido indirizzo a tutto vantaggio del Paese. Immaginiamo l’incontro come una giornata, per esempio nella sede dell’Accademia, ove 4/5 relatori di ciascuna delle due parti presentino una relazione con le argomentazioni che si intende veicolare con, a seguire, domande dai presenti. Restiamo in attesa di un riscontro entro 30 giorni dalla diffusione del presente Comunicato, da inviare a u.crescenti@alice.it”