Clima, Luglio 2023 non è stato il più caldo della storia in Italia: i DATI del CNR

Il mese di Luglio è stato molto caldo in Italia, con un’anomalia di +1,96°C rispetto alla media storica del trentennio climatologico precedente (1991-2020): a rivelarlo sono i dati pubblicati questa mattina nel consueto report mensile dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR. Con questo dato, Luglio diventa il mese più caldo del 2023 negli scarti dalla norma, superando Marzo che si era concluso con un’anomalia di +1,13°C. E’ inoltre il 5° dei primi 7 mesi dell’anno che si chiude con un’anomalia positiva: gli unici freddi sono stati Aprile e Maggio.

Con quest’anomalia, Luglio 2023 diventa il terzo mese di Luglio più caldo della storia d’Italia: al primo posto rimane quello del 2015 che si concluse con un’anomalia di +2,46°C rispetto allo stesso trentennio 1991-2020. Almeno in Italia, quindi, non è stato il Luglio più caldo di sempre.

Anche stavolta abbiamo avuto differenze sostanziali tra Nord e Sud, ma ribaltate rispetto ai mesi precedenti. Luglio 2023 è stato infatti molto più caldo al Sud che al Nord, per effetto della grande ondata di calore che ha caratterizzato i dieci giorni centrali del mese, dal 16 al 26 luglio. Per il Sud Italia, infatti, con un’anomalia di +2,44°C, Luglio 2023 si classifica al primo posto ed è a tutti gli effetti il mese di Luglio più caldo di sempre. Al Centro Italia, invece, l’anomalia è stata di +2,37°C, molto simile in termini assoluti ma quanto basta per essere al secondo posto tra i Luglio più caldi di sempre per un soffio rispetto all’anomalia di +2,42°C del Luglio 2015.

Al Nord Italia, invece, tutta un’altra storia: l’anomalia è stata molto più contenuta, di +1,22°C, tanto che quello di quest’anno è soltanto il 9° Luglio più caldo della storia. Significa che altre 8 volte Luglio è stato più caldo di oggi. Il forte maltempo che a più riprese ha colpito il Nord provocando fenomeni meteo estremi, grandinate e piogge torrenziali è stato sufficiente a compensare (parzialmente) i periodi caldi ed evitare un’anomalia grande come quella del Sud.

Clima, le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia

Anomalia termica di Gennaio: +0,96°C

Anomalia termica di Febbraio: +0,57°C

Anomalia termica di Marzo: +1,13°C

Anomalia termica di Aprile: -0,57°C

Anomalia termica di Maggio: -0,14°C

Anomalia termica di Giugno: +0,63°C

Anomalia termica di Luglio: +1,96°C