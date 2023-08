Pechino: a causa del maltempo 147 tra morti o dispersi a luglio

MeteoWeb

L’ondata eccezionale di maltempo ha fatto in Cina, solo nel mese di luglio, 147 vittime tra morti e dispersi. L’ha dichiarato il governo di Pechino prendendo atto dei danni provocati dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sulle regioni settenrionali del Paese, le piu’ intense da 140 anni a questa parte.

Menzionando gli oltre 16 milioni di casi in cui i cittadini lo scorso mese sono stati in qualche modo interessati da “disastri naturali”, il ministero cinese per la gestione delle Emergenze ha fatto sapere che “147 persone sono morte o scomparse” a causa del clima estremo mentre sono state almeno 700mila le evacuazioni d’urgenza portate a termine.