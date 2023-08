Clima, la fascia desertica del Perù sta diventando verde: una buona notizia che i catastrofisti tentano di mistificare

MeteoWeb

Un articolo di Vanessa Bismuth dell’Università di Cambridge spiega come una ricerca scientifica condotta da fisici e geografi dello stesso prestigioso ateneo britannico ha svelato alcuni cambiamenti su larga scala nella vegetazione delle Ande sudamericane che “potrebbero avere un impatto drammatico sull’ambiente e sugli ecosistemi della regione“.

Nell’articolo viene riportato come in base all’osservazione dei dati satellitari degli ultimi 20 anni, il gruppo di ricerca con sede presso il Cavendish Laboratory di Cambridge ha esaminato come la vegetazione è cambiata lungo la costa del Pacifico del Perù e il nord del Cile. Questa zona è nota per i suoi ambienti aridi e semi-aridi unici e delicati. L’analisi ha rivelato che alcune aree hanno registrato una crescita della vegetazione positiva, nota come inverdimento, mentre altre hanno mostrato tendenze negative, denominate imbrunimento. Non sorprende che i cambiamenti nella vegetazione siano influenzati da cose come l’agricoltura e lo sviluppo urbano o il cambiamento nelle pratiche di utilizzo del suolo. Ma la cosa più interessante è che questo studio, pubblicato su Remote Sensing , ha rivelato la scoperta di un’enorme sezione del versante occidentale delle Ande che ha subito un significativo rinverdimento negli ultimi 20 anni. Questa sezione, che si estende dal Perù settentrionale al Cile settentrionale, coprendo una lunghezza di circa 2.000 chilometri (che significa quasi il doppio dell’Italia intera, cioè due volte dalle Alpi alla Sicilia!), ha visto la sua vegetazione crescere in modo significativo nel tempo. Questa tendenza all’inverdimento varia con l’altitudine, con diversi tipi di vegetazione a diverse altitudini.

Il gruppo di ricerca, composto da matematici, geografi, biologi e scienziati della terra, ha utilizzato immagini satellitari dal 2000 al 2020 per osservare i cambiamenti della vegetazione nel tempo in quest’area. Hanno tracciato 450 punti dati e sviluppato un modello matematico per rimuovere le variazioni artificiali (come i giorni nuvolosi) e la stagionalità e hanno utilizzato l’analisi statistica per garantire che stessero analizzando solo le aree con una tendenza significativa. “Ci sono voluti tre anni per mettere a punto la metodologia e il modello statistico“, ha detto Hugo Lepage, matematico del laboratorio Cavendish e primo autore dello studio. “Avevamo davvero bisogno di renderlo antiproiettile per assicurarci che qualcosa stesse realmente accadendo su vasta scala, e non fosse solo un colpo di fortuna“. Per verificare ciò che stavano vedendo nei dati, i ricercatori hanno condotto numerosi viaggi sul campo per effettuare osservazioni sul terreno per corroborare le loro affermazioni numeriche. “Abbiamo iniziato con un’area molto locale per studiare l’impatto dell’estrazione mineraria sulla vegetazione locale“, ha spiegato Eustace Barnes, un geografo del gruppo di fisica ambientale del Cavendish Laboratory, che ha condotto la ricerca. “Con nostra sorpresa, i dati suggerivano che l’area stesse diventando verde invece che brunita. Quindi, abbiamo ridotto lo zoom e ci siamo resi conto che anche altre aree stavano diventando verdi su larga scala. Quando siamo andati a controllare sul terreno, abbiamo osservato una tendenza simile“.

Al di là dell’osservazione empirica della stessa striscia verdeggiante, i ricercatori sono rimasti colpiti dalle sue caratteristiche sorprendenti. “In primo luogo, la striscia sale mentre guardiamo verso sud, passando da 170-780 metri nel nord del Perù a 2600-4300 metri nel sud del Perù“, ha spiegato Barnes. “Questo è controintuitivo, poiché ci aspetteremmo che le temperature superficiali scendano sia quando ci si sposta verso sud che salendo in quota“.

Ancora più sorprendente, questa enorme striscia verdeggiante non è in linea con le zone climatiche stabilite dalla classificazione Köppen-Geiger, il sistema di classificazione climatica ampiamente utilizzato, basato sulla vegetazione, empirico, mentre le tendenze verdi e marroni nei deserti costieri e nelle alte Ande, corrispondono bene. “In effetti, nel nord del Perù, la striscia verdeggiante si trova principalmente nella zona climatica corrispondente al deserto caldo e arido“, ha affermato Lepage. “Mentre esaminiamo la striscia in direzione sud, sale per trovarsi principalmente nella calda e arida steppa e infine attraversa per giacere nella fredda e arida steppa. Questo non corrispondeva a quello che ci aspettavamo in base al clima in quelle regioni“.

I risultati di questo studio hanno implicazioni di vasta portata per la gestione ambientale e la definizione delle politiche nella regione. Anche se la causa esatta o le conseguenti conseguenze di questo inverdimento non sono note, qualsiasi grande cambiamento (aumento dell’indice del 30-60%) nella vegetazione avrà necessariamente un impatto sugli ecosistemi e sull’ambiente. “Il versante del Pacifico fornisce acqua per i due terzi del paese, ed è da qui che proviene anche la maggior parte del cibo per il Perù“, ha detto Barnes. “Questo rapido cambiamento della vegetazione, del livello dell’acqua e degli ecosistemi avrà inevitabilmente un impatto sulla gestione dell’acqua e della pianificazione agricola“.

I ricercatori ritengono che le loro scoperte contribuiranno in modo significativo alla comprensione da parte della comunità scientifica delle complesse interazioni tra cambiamento climatico e delicati ecosistemi in ambienti aridi e semi-aridi.

Colpisce in modo particolare come la notizia è stata fornita dalla stampa: l’articolo si intitola “Il versante pacifico del Perù sta diventando verde, ma non è una buona notizia“. Quel “Ma non è una buona notizia” stona con i contenuti dello studio. Lo scienziato e scrittore Bjorn Lomborg ha commentato in modo molto duro: “Immaginate cosa avrebbero scritto se avessero scoperto che il Perù sta diventando meno verde… Questo titolo dimostra come deve essere raccontata oggi la scienza del clima. Tutti sappiamo che l’inverdimento è positivo, ma oggi tutti i fatti devono essere trasformati in cattive notizie“.