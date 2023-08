Clima: toccato record di temperatura degli oceani a 20,96°C

MeteoWeb

Questa settimana la temperatura degli oceani ha toccato il record storico di 20,96°C, superando il precedente di marzo 2016 a 20,95°C: è quanto riporta la BBC citando il servizio sui cambiamenti climatici dell’UE Copernicus. Samantha Burgess, del Copernicus Climate Change Service, ha affermato che marzo dovrebbe essere il momento in cui gli oceani a livello globale sono più caldi, non agosto. “Il fatto che abbiamo visto il boom ora mi rende nervosa per quanto l’oceano potrebbe diventare più caldo tra oggi e il prossimo marzo,” ha affermato.