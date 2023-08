Clima: secondo gli scienziati, i progetti REDD+ sono solo un’illusione

MeteoWeb

All’inizio del 2023, il Guardian ha pubblicato un articolo che suggerisce che oltre il 90% delle compensazioni del carbonio della foresta pluviale sono inutili. Questi crediti costituiscono una promessa per la tutela delle foreste e possono essere acquistati come un modo per “compensare” le emissioni altrove. Verra, il più grande certificatore di questi crediti offset, ha detto che le conclusioni di questo articolo erano “assolutamente errate“, ma la storia ha ancora scosso la fiducia nel mercato per miliardi di dollari. Poco dopo, l’amministratore delegato di Verra si è ritirato.

Le affermazioni contenute nell’articolo del Guardian si basavano pesantemente sull’analisi che era stata pubblicata come Pre-stampa. Ora la ricerca è stata completamente revisionata ed è stata pubblicata sulla rivista Science. Essa dimostra inequivocabilmente che molti progetti che hanno venduto i cosiddetti progetti REDD+ (riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado) non sono riusciti a ridurre la deforestazione. REDD è l’acronimo di Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, con il “+” che rappresenta il ruolo della conservazione, gestione sostenibile delle foreste e valorizzazione dello stock di carbonio.

I progetti REDD+ per compensare l’impatto sull’ambiente

I progetti REDD+ mirano a rallentare la deforestazione (ad esempio, sostenendo gli agricoltori nei cambiamenti delle loro pratiche). Questi progetti hanno lo scopo di valutare quanta riduzione di carbonio sia possibile, riducendo la deforestazione. Gli esperti ritengono queste riduzioni di emissioni come crediti. Tali crediti REDD+ sono ampiamente utilizzati per “compensare” (cioè annullare) le emissioni da parte delle aziende (che possono usarli per affermare che le loro operazioni sono a impatto zero) o da persone preoccupate per il loro impatto sull’ambiente in termini di emissioni di gas serra.

Ad esempio, se hai intenzione di volare da Londra a New York potresti prendere in considerazione l’acquisto di crediti REDD+ che promettono di conservare la foresta pluviale nel bacino del Congo (con benefici aggiuntivi per elefanti forestali e bonobo). Compensare il vostro volo di ritorno sembrerebbe costare solo 16.44 sterline.

Tuttavia, mentre le analisi precedenti hanno dimostrato che alcuni progetti REDD+ hanno contribuito a rallentare la deforestazione e il degrado delle foreste, il risultato centrale del nuovo studio è che molti progetti hanno rallentato la deforestazione molto meno di quanto affermato e, di conseguenza, hanno promesso un maggiore risparmio di carbonio di New York di quello che hanno potuto garantire nella realtà. La scoperta che molti crediti di carbonio REDD+ non hanno portato alla conservazione delle foreste è estremamente preoccupante per chi si preoccupa del futuro delle foreste tropicali.

La conservazione delle foreste nella lotta al cambiamento climatico

Sven Wunder, economista forestale e coautore del nuovo studio ha riferito: “Per affrontare il cambiamento climatico, la deforestazione tropicale deve essere fermata. Le foreste sono importanti anche per altri motivi: la perdita di foreste comporterà la perdita di specie e influenzerà i modelli di pioggia regionali. Nonostante le prove che REDD+ non abbia fornito prove evidenti della conservazione, non possiamo permetterci di rinunciare.” I crediti di carbonio affrontano anche altre sfide, una delle più grandi è la “perdita” o lo spostamento della deforestazione.

Le perdite possono verificarsi perché le persone che stavano tagliando la foresta semplicemente si trasferiscono in un’altra area. In alternativa, la domanda di cibo o legname che alimentava la deforestazione in un luogo può essere soddisfatta dalla deforestazione altrove – forse dall’altra parte del mondo. Un altro problema è garantire che le foreste siano protette in modo permanente, affinché la riduzione della deforestazione rappresenti la rimozione del carbonio dall’atmosfera.

Gli effetti negativi delle forme di compensazione come i progetti RED+

Affrontare queste sfide è fondamentale perché vendere crediti di carbonio è un’importante fonte di finanziamento per la conservazione delle foreste. Non è troppo drammatico dire che i crediti REDD+ inaffidabili minacciano direttamente le foreste. Andrew Balmford è un professore di scienze della conservazione presso l’Università di Cambridge che sta sviluppando attivamente metodi per migliorare la credibilità dei mercati del carbonio forestale. Balmford ha affermato che il nuovo studio solleva alcune importanti preoccupazioni, ma sono stati sviluppati metodi più solidi e trasparenti e che l’implementazione di questi nuovi metodi sono “una priorità urgente“.

Anche se questi problemi possono essere risolti, vi sono ancora motivi per essere cauti sul ruolo delle compensazioni del carbonio nella lotta al cambiamento climatico. In primo luogo, vi è il rischio che la compensazione aumenti effettivamente le emissioni perché le persone o le aziende potrebbero sentirsi più a proprio agio emettendo carbonio se credono di poter annullare qualsiasi danno semplicemente acquistando crediti di carbonio.

Per questo motivo, alcuni sostengono che le compensazioni devono essere solo l’ultima risorsa, dopo che tutte le emissioni non essenziali sono state ridotte (il problema è ovviamente: chi decide quali emissioni sono essenziali?). In secondo luogo, per mantenere il riscaldamento entro i 2ºC sarà necessario fermare la maggior parte della deforestazione e ridurre drasticamente le emissioni di combustibili fossili. C’è un limite a cui uno può essere utilizzato per bilanciare l’altro.