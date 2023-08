Clima, Taalas (WMO): “gli eventi meteo estremi sono la nuova normalità”

MeteoWeb

Nuovo allarme dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO) per le temperature record registrate a terra e in mare. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più comuni in un clima che si riscalda, hanno un impatto importante sulla salute umana, sugli ecosistemi, sull’economia, sull’agricoltura, sull’energia e sulle risorse idriche,” ha affermato il segretario generale uscente dell’organizzazione dell’ONU, Petteri Taalas. “È quindi sempre più urgente ridurre le emissioni di gas serra il più rapidamente e profondamente possibile. Inoltre, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per aiutare la società ad adattarsi a quella che purtroppo sta diventando la nuova normalità“.

Secondo la WMO quella che stiamo vivendo è un’estate di estremi soprattutto nell’emisfero settentrionale, in particolare in Francia, Grecia, Italia, Spagna, Algeria e Tunisia che hanno registrato nuovi picchi nelle temperature diurne e notturne con conseguenti incendi.