Clima: in Trentino a luglio temperature e precipitazioni sopra la media

Luglio 2023 in Trentino è stato caratterizzato da temperature e precipitazioni sopra la media: in particolare le precipitazioni sono risultate eccezionalmente abbondanti in alcune località interessate da temporali particolarmente intesi anche a carattere grandinigeno.

La rete di rilevamento fulmini Meteorage ha registrato in Trentino 18629 fulmini.

Il 12 luglio si sono verificati intensi temporali con precipitazioni localmente molto abbondanti sui settori occidentali, numerose fulminazioni (6010) e grandinate di grosse dimensioni, in particolare a Molveno e in Piana Rotaliana. A Tione, nella sola giornata del 12 luglio, sono caduti ben 99,2 mm che sono il massimo valore di precipitazione giornaliera misurato in luglio dal 1921. I dati sono contenuti nell’analisi mensile di Meteotrentino.