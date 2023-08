Colata di fango a Bardonecchia, il sindaco: “abbiamo sfiorato la tragedia”

MeteoWeb

“Il più grande risultato che abbiamo ottenuto è stato di non avere feriti e non avere morti“: è quanto ha sottolineato il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti, durante la videoconferenza con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il giorno dopo il nubifragio e la colata di fango e detriti che ha travolto il paese in Val di Susa. “Purtroppo questo evento è capitato nel momento clou di Bardonecchia, perché avevamo 50mila presenze e abbiamo sfiorato la tragedia. Siamo stati fortunati anche grazie alla macchina dei soccorsi e ringrazio le forze dell’ordine e tutti quelli che ci stanno aiutando“, nella speranza che “si possa al più presto ripristinare lo stato del territorio“.