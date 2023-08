Dalla collaborazione Italia-Australia un satellite innovativo: inaugurazione simbolica per SpIRIT

MeteoWeb

In occasione dell’ultima fase della preparazione del satellite SpIRIT prima del lancio di novembre, l’ambasciatore d’Italia in Australia Paolo Crudele e il presidente dell’Agenzia Spaziale Australiana, Enrico Palermo, si sono riuniti presso la National Space Test Facility di Mount Stromlo a Canberra, per una simbolica cerimonia di inaugurazione. Il satellite SpIRIT è il risultato di una collaborazione ASA-ASI iniziata nel 2020, ed è il primo satellite scientifico australiano. Inoltre, l’Agenzia Spaziale Italiana è la prima agenzia straniera a partecipare ad un progetto spaziale finanziato da ASA.

L’Ambasciatore ha espresso le sue congratulazioni al team di ricercatori guidato dal prof. Michele Trenti dell’università di Melbourne, e ha condiviso con il presidente dell’ASA il comune interesse a rafforzare la collaborazione tra le due agenzie dei due Paesi. Alla cerimonia erano presenti anche Stuart Wyithe, direttore della Research school of astronomy and astrophysics dell’Australian National University ed Eduardo Trifoni, direttore della National Space Test Facility.