Collisione tra peschereccio e traghetto a Olbia, un disperso

Collisione tra un peschereccio e un traghetto partito da Olbia nella notte: in corso le ricerche di un disperso. L’incidente è stato segnalato poco prima delle 23:30 alla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia da una passeggera della nave “Sharden”, partita da Olbia alle 22:.20 e diretta a Livorno. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e un rimorchiatore della società Moby. Una delle motovedette ha avvistato un fuoco di segnalazione proveniente da una barca a vela che aveva da poco recuperato in mare il comandante del peschereccio. L’uomo ha riferito che la sua imbarcazione era affondata dopo l’impatto con traghetto e che il marinaio presente a bordo era disperso. Sul posto per le ricerche Guardia Costiera e un elicottero dell’Aeronautica Militare.