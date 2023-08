Concorso Australian Geographic Nature: alcuni dei vincitori 2023 | FOTO

MeteoWeb

I bellissimi scatti della natura del Concorso Australian Geographic Nature ha visto competere i migliori fotografi della regione di Anzag che ricordano la meraviglia degli spazi selvaggi e delle specie australiane. Quest’anno è la ventesima edizione del Concorso Agnpoty – e offre la possibilità di riflettere su come la fotografia naturalistica è cambiata nel corso degli anni.

La transizione dalla fotografia analogica – prerogativa di una comunità d’élite di professionisti altamente qualificati – alla fotografia digitale ha dato alla massa la possibilità di usufruire di questo mezzo a chiunque possegga uno smartphone. Le nuove tecniche e le innovazioni costanti nella tecnologia ci hanno permesso di vedere la natura in modi nuovi e con nuove prospettive, che si riflettono in un elenco in continua evoluzione di categorie di premi.

Gli scatti più belli del concorso Australian Geographic Nature

Quest’anno il book di foto vincenti sono state realizzate dalla stella nascente Lewis Burnett, ad esempio, che ha realizzato gli scatti tramite un drone. Abbiamo anche visto come i fotografi hanno spostato l’attenzione su argomenti diversi negli ultimi due decenni, mentre i comportamenti degli animali e gli ecosistemi sono cambiati; alcune specie sono state minacciate e sono diventate difficili da trovare, o addirittura estinti, mentre altri animali hanno mostrato resilienza o adattato agli interventi umani.

Le seppie giganti, così maestose sia nell’immagine scelta da Daniel Sly, sia nell’immagine vincente di Matty Smith, sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. Un divieto della pesca commerciale nel 2013 nel Golfo di Spencer ha portato ad una rapida crescita dei numeri che si aggregano a Whyalla Bay, ripristinando uno spettacolo marino che attira visite dai migliori fotografi della fauna selvatica di tutto il mondo.

Il concorso rispecchia il nostro mondo che sta cambiando, una terra in continua trasformazione, e quest’anno riconosciamo che la fotografia è più importante che mai nel mostrarci i tesori che sono più a rischio. Con la fragilità del nostro mondo naturale a fuoco, è il vincitore assoluto di Samuel Markham, selezionato da tre giudici veterani del mondo della fotografia naturale, che parla con urgenza allo stato in cui ci troviamo questa estate in un clima destabilizzato da El Niño.