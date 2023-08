Favolaschia calocera, la foto del fungo che ha vinto il Concorso BMC Ecology and Evolution | GALLERY

MeteoWeb

Un’immagine impressionante del fungo invasivo Favolaschia calocera, che evidenzia le potenziali minacce che la specie può rappresentare per gli ecosistemi australiani, ha vinto il terzo concorso delle foto BMC Ecology and Evolution. Il concorso mette in mostra la meraviglia del mondo naturale, sia del passato sia del presente, e celebra chi lavora per comprenderlo. Le immagini vincitrici sono open access e liberamente disponibili per l’uso con licenza Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY).

L’immagine vincitrice raffigura il corpo di questi funghi Favolaschia calocera che sono di un arancione vivace e crescono su legno secco nella foresta pluviale australiana ed è stata scattata da Cornelia Sattler dalla Macquarie University. Il fungo Favolaschia calocera è stato osservato per la prima volta in Madagascar, ma ora si trova in tutto il mondo. Ricerche precedenti hanno riportato che specie invasive, come il coniglio europeo, alcuni tipi di funghi invasivi e i maiali selvatici, minacciano l’82% delle specie australiane che sono a rischio di estinzione. Di conseguenza, l’Australia ha regole particolarmente rigide sull’introduzione di piante, animali e qualsiasi tipo di materia organica nel Paese.

La foto vincitrice del concorso BMC Ecology and Evolution

Cornelia Sattler ha dichiarato al riguardo: “Nonostante il suo aspetto innocente e bello, il fungo Favolaschia calocera è una specie invasiva che elimina altri funghi e si sta diffondendo in tutta la foresta pluviale australiana. È importante monitorare attentamente questo fungo, le cui spore sono spesso trasportate dall’uomo, per salvaguardare la biodiversità dell’Australia.” Arne Traulsen come membro del Consiglio di Redazione, dicendo: “Lo scatto di Cornelia Sattler ci permette di dare uno sguardo al mondo dei funghi, che sono organismi affascinanti e, nonostante ciò, sottovalutati e sotto-studiati.”

Oltre alla foto vincitrice, i giudici hanno selezionato anche altri vincitori in quattro distinte categorie: “Ricerca in azione“, “Protezione del nostro Pianeta“, “Piante e Funghi” e “Paleoecologia“. Tutte le foto sono disponibili sul sito stampa di Springer Nature. Victor Huertas della James Cook University, in Australia, ha fatto la foto vincitrice per la categoria “Ricerca in Azione“. La fotografia ritrae lo schieramento di un veicolo subacqueo a comando remoto presso il Coral Sea Marine Park, Australia.

Lo scatto che vinto nella categoria “Proteggere il nostro Pianeta”

Il dispositivo è utilizzato per rilevare gli oceani a profondità che sono oltre la portata dei sommozzatori ed è stato utilizzato per scoprire nuove specie nelle barriere coralline e per espandere la gamma geografica nota di molte specie di pesci. Luke Jacobus, membro anziano del consiglio della redazione BMC Ecology and Evolution, ha dichiarato: “Questa fotografia cattura l’essenza dello studio ecologico. Mostra immagini nitide e buone storie e ci invita ad essere curiosi del nostro mondo dinamico.”

Il vincitore della categoria “Proteggere il nostro Pianeta” è stato catturato da Roberto García-Roa dell’Università di Lund, in Svezia e presenta un progetto di apicoltura sostenibile lanciato dallo Chimpanzée Conservation Center in Guinea. L’obiettivo è combattere la deforestazione incoraggiando i locali a coltivare il proprio miele. Una parte dei profitti generati dal progetto va alle attività di conservazione degli scimpanzé.

Il vincitore della categoria “Pianeti e Funghi”

Josef Settele, membro anziano del Comitato Editoriale BMC Ecology and Evolution, ha dichiarato: “Questa foto mostra come aspetti molto diversi della conservazione della fauna selvatica possano essere combinati in una situazione vincente per tutti coloro che aiutano a proteggere il nostro pianeta e a rafforzare le comunità locali.” Il vincitore della categoria “Pianeti e Funghi” raffigura un fungo parassita possiede un corpo fruttifico di un fungo zombie – un fungo che può costringere le formiche infette a migrare verso luoghi più favorevoli alla loro crescita – ed è stato preso da João Araújo dal New York Botanical Garden, New York York, Stati Uniti.

João Araújo ha dichiarato: “I funghi zombie si trovano nelle foreste di tutto il mondo, ma le foreste in cui abitano sono condivise anche con funghi che possono “parassitizzarli”, consumarli e persino castrarli. Gli scienziati hanno iniziato da poco a catalogare e descrivere questi affascinanti funghi che possono uccidere altri funghi.” Il vincitore della categoria “Paleoecologia” è stato presentato da Jordan Mallon dal Museo Canadian della Natura, Canada ed è stato creato da Wenyu Ren di Pechino, in Cina. L’immagine raffigura un hadrosauroide embrionale, ovvero un dinosauro con un becco simile a un’anatra, che si sviluppa all’interno di un uovo proveniente dai letti rossi del Cretaceo superiore che risalgono a 72-66 milioni di anni fa.

La foto dell’uovo di hadrosauro

Jordan Mallon ha detto: “Le dimensioni relativamente piccole dell’uovo e la natura non specializzata dell’embrione di dinosauro che si sviluppa al suo interno suggeriscono che i primi hadrosauri siano nati immaturi e impotenti. Nel tempo, gli hadrosauri hanno iniziato a deporre uova più grandi, indicando che i loro piccoli potrebbero essere nati in fasi più avanzate del loro sviluppo e hanno richiesto meno cure parentali rispetto ai precedenti hadrosauri.”

Giunto al suo terzo anno, il Concorso BMC Ecology and Evolution Image Competition è stato creato per dare a ecologisti, biologi evolutivi e paleontologi l’opportunità di utilizzare la loro creatività per celebrare la loro ricerca e l’intersezione tra arte e scienza. Le immagini vincitrici sono selezionate dall’editore di BMC Ecology and Evolution e dai membri anziani della redazione della rivista.

L’editor Jennifer Harman ha dichiarato: “Giudicare le molte immagini notevoli presentate al concorso di quest’anno è stata un’esperienza gratificante e impegnativa. Le immagini vincitrici sono state selezionate dai membri del nostro consiglio di redazione, tanto per le storie scientifiche che hanno dietro quanto per le loro qualità artistiche. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte al concorso di quest’anno e ci complimentiamo con i nostri partecipanti vincitori. Speriamo che i nostri lettori si divertano a vedere queste foto e possano attraverso di esse esplorare le storie dei loro soggetti, tanto quanto noi.”