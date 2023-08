Guerra in Ucraina, i dati sismici utilizzati per monitorare gli attacchi: il ruolo dei sismografi

MeteoWeb

Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature, esamina come, nonostante i sismometri siano generalmente utilizzati dalla comunità dei ricercatori per studiare i terremoti locali o distanti, essi sono anche in grado di produrre osservazioni critiche che riguardano le esplosioni regionali e globali che possono essere utilizzati per identificare meglio le potenziali violazioni del diritto internazionale. Anche se i sistemi di osservazione sismica, tramite la tecnologia ad infrasuoni e idroacustica è utilizzata dal Sistema Internazionale di Monitoraggio per monitorare le esplosioni nucleari, come parte del Trattato Completo Nucleare-Test-Ban, il rilevamento e la localizzazione di attacchi militari a basso rendimento richiede una rete di sensori collocate in prossimità della fonte delle esplosioni.

Quindi, ottenere i dati globali che possono essere utilizzati per monitorare efficacemente una zona di conflitto attiva rimane una sfida significativa. Nello studio, l’esperto dimostra come le onde sismiche generate dalle esplosioni nell’Ucraina settentrionale e registrato da una rete locale di sismometri possono essere utilizzati per identificare in modo automatico i singoli attacchi in tempo reale, fornendo una panoramica senza precedenti di una zona attiva di conflitto. Tra febbraio e novembre 2022, gli esperti hanno rilevato più di 1.200 esplosioni nelle province di Kiev, Zhytomyr e Chernihiv, al fine di ottenere dati precisi sui tempi di origine, sulle posizioni e sulle magnitudini.

Attraverso i dati sismici, è possibile raccogliere il numero reale degli attacchi del conflitto

Gli autori dello studio hanno identificato una gamma di segnali sismologici associati a vari tipi di attacco militare, con un numero complessivo di esplosioni effettive di gran lunga superiore al numero pubblico di attacchi. Pertanto, i dati sismici possono essere uno strumento efficace di monitoraggio di un conflitto che è in grado di fornire informazioni preziose sulle violazioni potenziali del diritto internazionale.

Anche se i media mostrano quotidianamente la devastazione provocata dalla guerra in Ucraina, ottenere una panoramica completa e imparziale dei continui attacchi militari offre una panoramica oggettiva del conflitto. Infatti, i social media e i media tradizionali possono essere potenzialmente soggettivi in quanto sono spesso soggetti alla manipolazione ai fini della disinformazione e della propaganda. Un quadro più completo e obiettivo che mostra esattamente dove e quando gli attacchi sono in corso è essenziale per sviluppare una chiara comprensione delle dimensioni effettive di un conflitto, di come sta realmente procedendo, individuando potenziali violazioni del diritto internazionale.

Le immagini satellitari, un altro mezzo efficace

Le immagini satellitari hanno dimostrato di essere un mezzo efficace per fornire immagini ad alta risoluzione degli attacchi militari in Ucraina. Tali dati sono ora accessibili al pubblico e contribuiscono a far emergere una comunità di intelligence open-source. Le immagini satellitari, anche se sono fondamentali per fornire immagini spaziali ad alta risoluzione, i sismometri sono necessari per il fattore temporale e la posizione delle immagini vanno a completare la segnalazione tradizionale che è incompleta.

Tuttavia, le immagini satellitari non sono l’unica fonte di conflitto oggettivo dati. Le onde sismiche e sonore generate da un’esplosione

possono propagarsi su centinaia di chilometri, a velocità fino a circa 8 km al secondo nel terreno e circa 0,34 km al secondo nell’aria. Questi segnali possono essere registrati da sismometri e microbarometri ad alta frequenza di campionamento (tipicamente tra 40 e 200 Hz), che può aiutare a monitorare un conflitto in tempo reale. I metodi acustici e sonori sono stati utilizzati fin dalla Prima guerra mondiale per localizzare le posizioni di artiglieria e sono stati fondamentali per lo sviluppo dei moderni metodi di esplorazione sismica.

Come avviene il monitoraggio

Da allora, queste tecnologie hanno avuto una rapida accelerazione per concentrarsi sia sulla localizzazione delle posizioni di artiglieria e dell’impatto delle bombe aree che utilizzano sensori acustici o deducono i dati dalle singole grandi esplosioni. Tuttavia, l’analisi in tempo reale dei segnali sismici e acustici provenienti da un conflitto militare attivo è, finora, assente nella letteratura, in parte a causa di una mancanza di dati adeguati.

La disponibilità di dati sismici e infrasonori, tuttavia, è attualmente molto diffusa. Il sistema di monitoraggio internazionale (IMS), una

rete per rilevare le esplosioni nucleari nell’ambito del programma

Nucleare-Test-Ban. Analogamente, i dati disponibili apertamente utilizzati per il monitoraggio e la ricerca di terremoti e l’interno della Terra è vasto e continua ad espandersi. Questi sensori possono essere utilizzati per il monitoraggio dei conflitti. La prestazione di questa Rete si basa sulla vicinanza dei sensori alla regione monitorata, sulla portata di impatto delle esplosioni e sulla trasmissione dell’energia propagata nel sottosuolo.