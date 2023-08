Copernicus: “Uragano Franklin declassato a categoria 2 ma presenta ancora rischi”

MeteoWeb

Il 28 agosto, “Franklin” è diventato il primo uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) della stagione degli uragani atlantici, rafforzandosi in una tempesta di categoria 4 mentre attraversava le acque aperte al largo della costa orientale degli Stati Uniti. Questo aveva portato le Bermuda a diramare un’allerta per tempesta tropicale. Ora, “l’uragano Franklin è stato declassato a categoria 2, ma presenta ancora rischi. La tempesta sta generando forti correnti lungo la costa orientale degli Stati Uniti. In Bermuda potrebbero essere presto osservati impatti di intensità di una tempesta tropicale”, si legge sul profilo X del programma satellitare europeo Copernicus, dove è stata pubblicata l’immagine dell’uragano scattata ieri, martedì 29 agosto, dal satellite Sentinel-3.

Tutti gli occhi, però, in questo momento sono puntati sull’uragano Idalia, che ha toccato terra in Florida come uragano di categoria 3 con venti fino a 205km/h, dopo aver toccato anche la categoria 4. Si prevede un impatto “catastrofico”: alcune aree sono già sommerse.