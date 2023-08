Cosmonauta russo entra nella storia, “test di volo” col braccio robotico europeo

MeteoWeb

Un cosmonauta russo ha completato il primo “volo di prova” all’estremità del braccio robotico europeo come parte di una passeggiata spaziale avvenuta ieri. Il comandante dell’Expedition 69 Sergey Prokopyev ha posizionato all’estremità del braccio robotico (ERA) per testare la durata e la robustezza di una postazione di lavoro portatile. Il braccio è stato aggiunto alla Stazione Spaziale Internazionale con il modulo scientifico multiuso Nauka nel luglio 2021, ma non è entrato in servizio sul segmento russo fino a quasi un anno dopo, nell’aprile 2022. Da allora, è stato utilizzato per riposizionare un grande radiatore e una camera di equilibrio sperimentale, ma questa è stata la prima volta che è stato utilizzato con un essere umano a bordo.

Il cosmonauta Andrey Fedyaev all’interno di Nauka ha controllato il braccio robotico lungo 11 metri. Dmitry Petelin, che si è unito a Prokopyev nella passeggiata spaziale, si è posizionato nelle vicinanze per osservare e fotografare le operazioni. Il test, durato circa 40 minuti, ha dimostrato che il braccio, dotato della postazione portatile, può essere utilizzato per riposizionare i cosmonauti nelle future passeggiate spaziali, abbinando una delle capacità del braccio primario della stazione, il Canadarm2, che supporta il segmento operativo statunitense. Prima di oggi i membri dell’equipaggio impegnati in attività extraveicolari si trasferivano tra i moduli utilizzando bracci “Strela” estensibili azionati manualmente.

Oltre a testare il braccio, Prokopyev e Petelin hanno anche installato scudi anti-detriti per proteggere le aree del mini-modulo di ricerca Rassvet dove si trovavano il radiatore e la camera d’equilibrio trasferitiin precedenza. La passeggiata spaziale di 6 ore e 35 minuti è iniziata alle 16:44 ora italiane e si è conclusa alle 23:19.

L’uscita di ieri è stata la 60ª da una camera di equilibrio russa e la 267ª EVA complessiva a sostegno dell’assemblaggio e della manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale dal 1998. È stata la 10ª passeggiata spaziale condotta quest’anno e l’8ª EVA durante l’Expedition 69. Prokopyev ha effettuato 8 passeggiate spaziali per un totale di 55 ore e 15 minuti. Petelin ha completato la sua 6ª EVA.