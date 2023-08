Covid: l’autopsia conferma la correlazione tra vaccino e miocardite

MeteoWeb

I vaccini Covid-19 sono stati associati alla miocardite che in alcune circostanze possono risultare fatali. Questa revisione sistematica mira a indagare i potenziali collegamenti causali tra i vaccini Covid-19 e la morte per miocardite utilizzando l’analisi post-mortem. Lo studio è una revisione sistematica di tutti i rapporti pubblicati di autopsia riguardanti la miocardite correlata alla vaccinazione Covid-19 fino al 3 luglio 2023. Tutti gli studi autoptici che includono la miocardite causata dal vaccino Covid-19 come possibile causa di morte sono stati inclusi, senza imporre alcuna ulteriori restrizioni.

La causalità in ciascun caso è stata determinata da tre revisori indipendenti con esperienza e competenza in patologia cardiaca. Inizialmente gli esperti hanno identificato 1.691 studi e, dopo lo screening per i nostri criteri di inclusione, hanno incluso 14 documenti che contenevano 28 casi di autopsia. Il sistema cardiovascolare è stato l’unico sistema di organi interessati in 26 casi. In 2 casi, la miocardite è stata caratterizzata come conseguenza della sindrome infiammatoria multisistemica (MIS). Il numero medio di giorni dall’ultima vaccinazione Covid-19 fino alla morte è stato rispettivamente di 6,2 e 3 giorni.

La miocardite indotta da vaccino Covid-19

La maggior parte dei decessi si è verificata entro una settimana dall’ultima iniezione. Gli esperti hanno stabilito che tutti i 28 decessi erano causalmente collegati alla vaccinazione Covid-19 mediante il giudizio indipendente. La relazione temporale, mediante l’osservazione interna ed esterna tra i casi in questa revisione sui casi di miocardite indotta da vaccino Covid-19, i suoi meccanismi patobiologici e la relativa morte in eccesso, confermati da esami di autopsia, e l’applicazione dei criteri di Bradford Hill a l’epidemiologia complessiva della miocardite da vaccino, suggerisce che esiste un’alta probabilità di un nesso causale tra i vaccini Covid-19 e la morte per sospetta miocardite nei casi in cui si è verificata una morte improvvisa e inaspettata in una persona vaccinata. È necessaria un’indagine urgente ai fini della stratificazione e mitigazione del rischio con l’obiettivo di ridurre l’incidenza nella popolazione di miocardite fatale indotta da vaccino Covid-19.