Covid: una nuova variante arriva da Israele e dalla Danimarca

Il biologo Ryan Gregory, del dipartimento di Biologia integrata dell’Università canadese di Guelph, nell’Ontario, ha segnalato con un post su Twitter che sta arrivando in Europa una nuova variante che è stata segnalata da Israele e da Danimarca e “per ora lo chiameremo BA.X. perché non è esattamente chiaro quale sarebbe la sua designazione Pango“, il nomenclatore internazionale, “se ne avesse una“. Il biologo Gregory è denominato “cacciatore di varianti“.

Gli scienziati sono preoccupati a causa dell’alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, 24 secondo qualche esperto, molto vicine però alle 32 della prima variante Omicron. Gregory ha aggiunto: “Finora ci sono solo poche sequenze” della neonata variante BA.X e “potrebbe non essere in grado di competere con le varianti attualmente dominanti e quindi non decollare“. Ma per Gregory è “da tenere d’occhio ed è potenzialmente preoccupante“.

Gregory su Twitter ha scritto che questo lignaggio “sembra essersi discostato da un primo antenato di Omicron, forse BA.2 o forse anche dalla Omicron originale (B.1.1.529). Se fosse da quest’ultima, il nome della nuova variante sarebbe BA.6“. Inoltre Gregory conferma come “la prima sequenza è stata identificata in Israele e portata all’attenzione il ​​13 agosto, da allora altre due sequenze abbastanza simili sono state registrate in Danimarca“. Secondo lo scienziato, “il fatto che sia stata identificata in Israele e in Danimarca è un po’ preoccupante perché chiaramente non è limitata a una sola nazione“.