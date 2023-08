Covid: via libera dall’EMA al vaccino aggiornato

MeteoWeb

Via libera dell’EMA, Agenzia europea del farmaco, al vaccino Comirnaty adattato e mirato alla sottovariante Omicron XBB.1.5. Il ceppo “è strettamente correlato ad altre varianti attualmente in circolazione“, spiega l’EMA in una nota, quindi “si prevede che il vaccino contribuisca a mantenere una protezione ottimale contro il Covid causato da queste altre varianti“. Il vaccino può essere utilizzato negli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età. Gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni che necessitano di vaccinazione secondo l’EMA dovrebbero ricevere una singola dose, indipendentemente dalla loro storia vaccinale contro il Covid.