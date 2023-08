Paura sulle Dolomiti: crollo di roccia sul Sassolungo | VIDEO

MeteoWeb

Paura sul Sassolungo, sulle Dolomiti, a causa di un crollo di roccia. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 agosto, sul ‘Pollice’ delle Cinque Dita. La roccia è crollata non distante del rifugio Toni Demetz, a oltre 2.600 metri, ed il vicino sentiero è stato chiuso per motivi di sicurezza. Tante persone erano presenti in zona al momento del crollo. Ma fortunatamente dopo una serie di accertamenti, i soccorritori hanno escluso il coinvolgimento di persone. Solo due giorni fa si era staccato un pezzo di roccia dal Teston della Schiara nel Bellunese. Le scariche di sassi avevano interessato una ferrata che è stata chiusa per motivi precauzionali.