Crotone, grosso incendio a Poggio Pudano: due canadair in azione | FOTO e VIDEO

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco impegnati con squadre a terra e mezzi aerei per un incendio di vegetazione in località Poggio Pudano: le fiamme, che erano sotto controllo nella notte, stamattina per il vento hanno ripreso vigore. Proseguono le operazioni di spegnimento, vigili del fuoco impegnati con squadre AIB a terra schierate a difesa del centro abitato e con supporto di due canadair ed elicottero regionale.

A coordinare le forze in campo un Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Comando vigili del fuoco di Crotone.

Crotone, le immagini dell'intervento dei canadair sull'incendio che da ieri brucia Poggio Pudano