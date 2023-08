Dengue: confermato il caso a Piacenza, sospesa per maltempo la disinfestazione

MeteoWeb

Le analisi di laboratorio hanno confermato il caso di contagio di Dengue che è stato riscontrato in una donna di Piacenza in isolamento a casa, che sarebbe appena rientrata dal Messico, dove si pensa abbia contratto il virus vettore della zanzara anofele, e che ha manifestato in seguito i sintomi una volta in Italia. A causa del maltempo, sono stati sospesi i trattamenti adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private previsti per oggi. I trattamenti, in zona via Boselli, riprenderanno non appena le condizioni meteo torneranno favorevoli, in modo da non vanificarne l’efficacia. Restano attivi, in via precauzionale, i protocolli attivati ieri con l’ordinanza del sindaco Katia Tarasconi.