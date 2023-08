Diana Urge-Vorsatz della CEU eletta vicepresidente dell’IPCC

MeteoWeb

Diana Urge-Vorsatz, professoressa presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali della Central European University (CEU), è stata eletta vicepresidente del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per il periodo del settimo ciclo di valutazione (previsto dal 2023 al 2030). In precedenza, il professor Urge-Vorsatz è stato vicepresidente del Gruppo di lavoro III dell’IPCC dal 2015 al 2023 e autore coordinato di due rapporti di valutazione dell’IPCC.

L’IPCC – l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa della valutazione scientifica dei cambiamenti climatici – ha eletto il mese scorso il suo nuovo Ufficio di presidenza durante la 59a sessione tenutasi a Nairobi, in Kenya. “Mi sento profondamente onorato che oltre novanta governi mi abbiano accordato la loro fiducia per servire l’IPCC come uno dei suoi tre vicepresidenti nel prossimo ciclo”, ha dichiarato il professor Urge-Vorsatz. “Il settimo ciclo di valutazione sarà un ciclo critico poiché, come abbiamo dimostrato nel rapporto del Gruppo di lavoro III, le emissioni globali dovranno aver raggiunto il picco e iniziare a diminuire nel momento in cui pubblicheremo la prossima serie di rapporti di valutazione”.

La professoressa Urge-Vorsatz ha avvertito che nel settimo ciclo di valutazione il mondo potrebbe superare importanti soglie di temperatura, minacciando alcuni dei gruppi di popolazione più vulnerabili. Tuttavia, ha anche offerto speranza, affermando che: “Allo stesso tempo, non abbiamo mai avuto più soluzioni a portata di mano, più opportunità di risolvere insieme molteplici sfide sociali ed economiche e una volontà politica più forte. Sono quindi convinta che l’IPCC continuerà a fare la differenza nel catalizzare un’azione trasformativa sul clima.Ho il privilegio di contribuire ad affrontare questa sfida storica attraverso l’esclusiva cooperazione tra scienza e politica che l’IPCC ha inventato e che si è dimostrata di grande successo”.

L’IPCC è composto da tre gruppi di lavoro: Il Gruppo di lavoro I, che si occupa delle basi scientifiche fisiche del cambiamento climatico; il Gruppo di lavoro II, che si occupa degli impatti, dell’adattamento e della vulnerabilità; e il Gruppo di lavoro III, che si occupa della mitigazione del cambiamento climatico. Ogni sei-sette anni pubblica rapporti di valutazione scientifica completi, che forniscono ai governi informazioni scientifiche da utilizzare per sviluppare le politiche climatiche. Ha anche una Task Force sugli inventari nazionali dei gas serra, che sviluppa metodologie per misurare le emissioni e gli assorbimenti.

Diana Urge-Vorsatz è professore alla CEU dal 1996.

Per 10 anni, dal 2007 al 2017, è stata direttrice del Centro per il cambiamento climatico e la politica energetica sostenibile della CEU.La sua ricerca si concentra sulle sinergie tra obiettivi ambientali e sociali, ad esempio su come gli interventi di riqualificazione degli edifici ad alta efficienza energetica favoriscano la salute, il benessere economico, la sicurezza energetica, la produttività, l’eliminazione della povertà energetica, le nuove opportunità commerciali e le aspirazioni ambientali delle società.

Molti dei suoi progetti di ricerca e delle sue pubblicazioni si concentrano sulle città e sull’ambiente costruito e sulle opportunità che questi offrono per ridurre gli impatti climatici urbani, come le ondate di calore, e per contribuire all’eliminazione della povertà, a città più vivibili e con una migliore qualità dell’aria e ad aumentare il benessere urbano.

“Siamo immensamente orgogliosi che Diana Urge-Vorsatz, membro della facoltà CEU, sia stata riconosciuta a livello mondiale”, ha dichiarato il Presidente e Rettore della CEU Shalini Randeria. “Nel suo insegnamento e nella sua ricerca, costruisce ponti tra le diverse discipline delle scienze naturali e sociali, tra il Sud e il Nord del mondo, tra i ricchi e i diseredati.Questa sensibilità per le diverse prospettive, unita alla sua particolare attenzione per l’edilizia e l’architettura rispettose del clima, le conferisce un’ampiezza disciplinare e una profondità scientifica che la rendono la vicepresidente ideale dell’IPCC”.