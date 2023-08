Dissesti, incendi e danni idrogeologici: da gennaio oltre 589mila interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Dal 1° gennaio al 10 agosto i vigili del fuoco hanno effettuato 589.535 interventi: è quanto emerge dal Dossier statistico del Viminale pubblicato oggi, che rileva come – rispetto allo stesso periodo dell’anno passato – siano in netto aumento gli interventi per dissesti statici (+47%) e per danni idrici e idrogeologici (+57%) mentre sono in calo gli incendi di vegetazione (-52%) e i casi di “incendi ed esplosioni” (-52%). Gli interventi per soccorso ordinario sono stati l’11% in più.

Tra gli interventi emergenziali di maggior rilievo vengono segnalati quelli per il maltempo a Ischia e in Emilia-Romagna, per il terremoto in Turchia e per il naufragio di Cutro.