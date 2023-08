Domani il lancio della Crew-7, a bordo un astronauta europeo

MeteoWeb

Luce verde per il lancio della Crew-7, la missione che porterà quattro astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, tra cui l’europeo Andreas Mogensen. Dopo gli ultimi test, è stato dato il via libera alla partenza della capsula Crew Dragon Endurance per le 9:49 (ora italiana) con un razzo Falcon 9 della SpaceX dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida).

E’ stata completata la serie di verifiche del razzo e della capsula che si trovano sul complesso di lancio 39A e destinati a portare in orbita domani il nuovo equipaggio della Iss, che darà il cambio ai 4 della Crew-6 in orbita da circa 6 mesi. La nuova missione è composta da rappresentati di quattro nazioni: l’astronauta della Nasa Jasmin Moghbeli, il danese Morgensen dell’Agenzia Spaziale Europea, Satoshi Furukawa dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa e il cosmonauta Konstantin Borisov, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

La capsula Crew Dragon dovrebbe impiegare poco meno di 24 ore per raggiungere la Iss e attraccare, l’arrivo è previsto alle 8:02 italiane di sabato 26 agosto. A distanza di circa una settimana e dopo il passaggio di consegne, il precedente equipaggio della Crew-6 partito il 2 marzo, composto da due americani, un russo e un emiratino, tornerà invece a Terra con un ammaraggio nell’Atlantico.

Il nuovo equipaggio proseguirà il lavoro sui circa 200 esperimenti che sono in corso a bordo della Stazione Spaziale, compresi quelli tesi a misurare la resistenza di alcuni microrganismi esposti all’esterno, alle estreme condizioni dello spazio, e quelli per verificare gli effetti della microgravità sulla qualità del sonno.