Domenica rovinata dal maltempo al Sud: forti temporali dalla Campania alla Sicilia

Mentre da settimane i catastrofisti parlano di una feroce ondata di caldo con +40°C e scenari africani sull’Italia, la realtà ci mostra che siamo al 20 agosto con una domenica rovinata dal maltempo in tutte le regioni del Sud. Anche al Centro-Nord, settore dell’Italia interessato di striscio dall’ondata di caldo che ha i suoi effetti peggiori sull’Europa occidentale, non si rileva alcun eccesso di caldo: nessuna località supera i +35-36°C, valori limitati alle zone interne e comunque isolati.

Forti temporali pomeridiani hanno colpito, invece, le regioni del Sud, in particolare Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, portando temperature inferiori alla media del periodo. Tra i nubifragi più forti, segnaliamo i 42mm caduti a Stella Cilento, 40mm a Castelluccio Inferiore sul Pollino, 24mm a Zafferana Etnea, 23mm a Gioi Cilento, 20mm a Belpasso e Soverato. A Catania la temperatura è crollata a +25°C in pieno giorno, a Cosenza e Catanzaro addirittura a +22°C, valori molto lontani dalla media del periodo.

