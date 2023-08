La durata del giorno su Marte si sta riducendo, il pianeta gira più velocemente

MeteoWeb

I dati del lander InSight della NASA suggeriscono che la rotazione di Marte sia accelerando ogni anno, portando ad una riduzione della lunghezza della durata del giorno marziano. La ricerca, pubblicata su Nature, ha scoperto che la rotazione del Pianeta Rosso sul suo asse sta accelerando di circa 4 milliarcosecondi ogni anno, corrispondente a un accorciamento del giorno marziano di una frazione di millisecondo l’anno.

Gli scienziati, tra cui un team del Jet Propulsion Laboratory della NASA in California, non sono sicuri di cosa stia causando questa sottile accelerazione della rotazione del Pianeta Rosso, ma hanno alcune idee. I ricercatori hanno effettuato le misurazioni più precise di sempre della rotazione di Marte, oltre a rilevare come il pianeta oscilla a causa dello “scuotimento” del suo nucleo di metallo fuso.

Lo studio ipotizza fattori come l’accumulo di ghiaccio sulle calotte polari di Marte o il rimbalzo post-glaciale in cui le masse continentali si alzano dopo essere state sepolte dal ghiaccio, che potrebbero essere alla base di questa accelerazione della rotazione del pianeta. La NASA paragona questo spostamento al cambiamento della velocità di rotazione di un pattinatore sul ghiaccio che gira con le braccia tese e poi le tira verso l’interno.

La nuova ricerca ha valutato i dati dei primi 900 giorni marziani di InSight per cercare variazioni nella rotazione del pianeta. Per lo studio, gli scienziati hanno utilizzato il Deep Space Network della NASA sulla Terra e gli strumenti di InSight, un transponder radio e antenne chiamati collettivamente RISE. Hanno trasmesso un segnale radio al lander utilizzando il Deep Space Network che RISE ha poi riflesso sulla Terra.

Nel segnale riflesso, i ricercatori hanno cercato minuscoli cambiamenti di frequenza causati dallo spostamento Doppler, lo stesso effetto che fa cambiare tono alla sirena di un’ambulanza man mano che si avvicina e si allontana. Misurando questo spostamento, hanno stabilito quanto velocemente ruota il pianeta.

Le nuove scoperte suggeriscono che esiste una lenta accelerazione nella velocità di rotazione marziana. Gli scienziati hanno concluso che ciò potrebbe essere un’indicazione di una tendenza a lungo termine nelle dinamiche interne di Marte o nella sua atmosfera e calotte glaciali.