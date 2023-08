El Niño, OMS: “atteso aumento di malnutrizione e infezioni”

MeteoWeb

El Niño, il fenomeno climatico che determina un riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico, potrebbe avere importanti implicazioni sulla salute globale, con un aumento, soprattutto, dei casi di malnutrizione e di malattie infettive nei prossimi mesi: è l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “El Niño aumenta la probabilità di una serie di eventi meteo estremi, come siccità, inondazioni, uragani e ondate di calore, tutti dannosi per la salute umana,” ha sottolineato l’OMS, secondo cui è considerato “quasi certo” che cresceranno i casi di malnutrizione, dovuti “all’aumento dell’insicurezza alimentare e della diarrea” e che si verificherà “soprattutto nelle regioni colpite dalla siccità“.

Secondo l’OMS, “le conseguenze sulla salute più significative storicamente si osservano durante l’anno successivo all’inizio di un evento di El Niño“. Molto probabile l’aumento della diffusione del colera e altre malattie diarroiche come conseguenze della contaminazione delle acque in seguito a precipitazioni particolarmente intense o, al contrario, a periodi di siccità prolungata che possono causare carenza di acqua tale da non consentire il rispetto di standard igienici. Le precipitazioni rendono probabile anche che si verifichi un aumento delle infezioni trasmesse da zanzare e da topi.