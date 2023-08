Emergenza incendi in Sicilia e Sardegna, distrutti ettari di boschi

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia e Sardegna. Diversi gli interventi del corpo forestale della Regione Siciliana e dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di roghi che stanno distruggendo ettari di bosco e macchia mediterranea. In questi giorni di caldo le fiamme sono divampate nell’ennese a Pietraperzia contrada padre pio, Piazza Armerina contrada Critti, nel catanese a Licodia Eubea contrada Filozingaro, a Castiglione di Sicilia contrada Cipollate, a Randazzo contrada Scimonetta, a Nicolosi Monte Arso.

Incendi anche nell’agrigentino a Menfi in contrada Torre Nova, nel nisseno a Butera in contrada Case Redali, a Mazzarino in contrada San Cono Sottano. Fiamme anche nel ragusano, nel siracusano a Noto in contrada Sierra del Vento e nel trapanese. Infine interventi anche nel messinese a Venetico, nel palermitano dopo l’incendio a Misilmeri altro rogo a Belmonte Mezzagno in contrada Portella di Palermo e ancora operazione di bonifica su Monte Pellegrino.

Prosegue anche in Sardegna l’emergenza incendi. Sono 11 i roghi segnalati oggi dal Corpo forestale, per alcuni le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Tra gli incendi più grossi da segnalare quello nelle campagne di Sagama, nell’Oristanese, dove è intervento un elicottero proveniente dalla base del di Bosa.

Qui le fiamme, grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, hanno percorso una superficie di circa 1,5 ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.25. Mezzi aerei in azione anche a Sant’Antioco e Sardara, nel Sud Sardegna, dove le operazioni di spegnimento sono in corso.

Nella prima mattinata un ulteriore elicottero del Corpo forestale è stato impegnato nelle operazioni di ricognizione e spegnimento dell’incendio che il giorno precedente ha interessato il comune di Sorgono, devastando 150 ettari di sughereta e macchia mediterranea. Intanto, sarà “alto” anche per la giornata di domani il pericolo di incendio, così come risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale. La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione in molte zone dell’isola, e quindi da un’attenzione rinforzata.