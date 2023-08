Emessa la bellissima moneta dedicata all’Elefante Africano per la serie sugli animali in via di estinzione

MeteoWeb

La Zecca dello Stato italiano ha emesso oggi la moneta dedicata all’Elefante Africano che è la quarta moneta moneta della serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione”. La moneta ha un valore nominale di cinque euro e viene emessa in un contingente di 10.000 copie in Bronzital. Viene venduta in capsula. Sul dritto raffigura una composizione a colori di alcune specie animali rappresentative della fauna terrestre che convivono in armonia con l’ambiente. In alto e a destra, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore “PETRASSI”. Moneta con elementi colorati.

Sul rovescio presenta una famiglia di elefanti raffigurati durante la migrazione stagionale attraverso la savana. In alto, nel giro, la scritta “ELEFANTE AFRICANO” e il valore “CINQUE EURO”; a destra, anno di emissione, “2023”; in esergo, “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati.

La moneta può essere acquistata sullo SHOP e presso il Punto Vendita IPZS in Piazza G. Verdi 1 a Roma. Sarà inoltre disponibile presso lo spazio espositivo del Poligrafico al CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO di RICCIONE (31 agosto – 2 settembre), con una selezione di altre emissioni numismatiche e di pubblicazioni IPZS