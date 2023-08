Cambiamenti climatici: gli ambientalisti richiedono all’UE di rivedere i tempi di applicazione della normativa

MeteoWeb

Gli ambientalisti hanno compiuto un primo passo per contestare legalmente la Commissione europea in merito a una politica di riduzione delle emissioni di gas serra, affermando che essa non è all’altezza della “giusta quota” dell’Europa nella lotta al cambiamento climatico. Climate Action Network (CAN) Europe e l’organizzazione no-profit Global Legal Action Network hanno dichiarato ieri giovedì 24 agosto di aver richiesto formalmente a Bruxelles di rivedere una legge che stabilisce la velocità con cui i Paesi dell’Unione Europea devono ridurre le emissioni in settori quali l’agricoltura e i trasporti.