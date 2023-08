Energia green: perché il “net zero” è irraggiungibile

MeteoWeb

In un articolo pubblicato sul sito di Capital Research Center, un’organizzazione conservatrice americana, James Simpson spiega perché l’obiettivo emissioni zero (net zero) è irraggiungibile negli USA, e più in generale nel mondo, parlando delle enormi quantità di minerali richieste e della mancanza di garanzia di avere energia abbondante, affidabile ed economica. “Uno degli obiettivi dichiarati dell’amministrazione Biden è quello di “installare 30 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030 e raggiungere un’economia a zero emissioni di carbonio entro il 2050”. Ciò non farà altro che aumentare il contributo dell’eolico offshore al 4,5%, e solo con massicce spese governative, garanzie sui prestiti e mandati perché l’energia verde, in particolare l’eolico offshore, non è redditizia”, scrive Simpson. “Ma è possibile raggiungere il “net zero” anche con la spesa prevista dal Green New Deal”, il cui costo stimato è compreso tra 51 e 93 trilioni di dollari?, si chiede.

“L’energia priva di carbonio proviene da quattro fonti principali: solare, eolica, nucleare e idroelettrica. (C’è anche una modesta quantità di energia geotermica e idrogeno.) Le dighe idroelettriche esistenti negli Stati Uniti vengono già smantellate a un ritmo senza precedenti, quindi sarà improbabile costruirne di nuove. Ci restano il solare, l’eolico e il nucleare. Ignorando il fatto che la sinistra quasi certamente si opporrà alle nuove centrali nucleari, non è letteralmente possibile costruire abbastanza centrali energetiche “pulite”, comprese quelle nucleari, per raggiungere lo zero netto entro il 2050 o anche molto più lontano”, scrive Simpson.

“Innanzitutto, bisognerebbe costruire abbastanza centrali eoliche, solari e nucleari per sostituire tutti gli impianti a combustibili fossili. Poi bisognerebbe costruire abbastanza per generare elettricità per il passaggio a veicoli, navi e aerei elettrici. Infine, se i combustibili a base di carbonio come carbone e petrolio non possono essere utilizzati nell’industria, le acciaierie, ad esempio, dovranno fare affidamento interamente sull’energia elettrica per sostituire gli altiforni, che solitamente utilizzano carbone. Per rendere tutto ciò possibile, sarà necessario inventare attrezzature completamente nuove. La Svezia ha un programma pilota che utilizza l’idrogeno al posto del carbone e spera di immetterlo sul mercato entro il 2026, ma deve affrontare molti ostacoli, non ultimo quello dei costi”, si legge ancora nell’articolo.

“Per gestire questo cambiamento, la produzione totale di energia dovrà circa raddoppiare. Secondo l’analisi di Donn Dear, autore di “Net Zero Carbon: the Climate Policy Destroying America”, per raggiungere lo zero netto entro il 2050, gli Stati Uniti avrebbero bisogno di 995.141 nuove turbine eoliche da 2,5 megawatt (MW) (35.551 unità all’anno), 881 nuovi impianti nucleari (31 all’anno) e 3.918.996 MW di nuova produzione solare (139.954 MW all’anno). Per fare un confronto, dal 2000, la costruzione annuale massima di ciascun tipo di centrale elettrica è di una centrale nucleare, 5.680 turbine eoliche da 2,5 MW e 21.500 MW di solare. Ciò non include la produzione di batterie di accumulo, essenziali per l’energia eolica e solare”, prosegue Simpson.

Il caso dell’Australia

“Un’altra analisi condotta per l’Australia ha rilevato che il raggiungimento dello zero netto entro il 2050 solo in quella nazione richiederebbe:

354 nuove turbine eoliche installate ogni mese, o 8 ogni giorno, fino al 2050, per un costo di 476 miliardi di dollari.

000 sistemi solari su tetto insieme a 67 parchi solari installati ogni mese per un costo totale di 326 miliardi di dollari.

Compensazione delle emissioni di carbonio per attrezzature insostituibili per la combustione di combustibili fossili: 17 miliardi di alberi all’anno, che coprono in definitiva il 50% della terra arabile australiana.

Un costo totale di 1,13 trilioni di dollari.

Questa è follia. Tanto che è quasi impossibile credere che un qualsiasi politico possa sostenerlo. Ma il green parla più forte della realtà per i politici, i cosiddetti “ambientalisti” e gli uomini d’affari”, afferma Simpson.

Lo studio della Finlandia

“Il Geological Survey of Finland ha condotto uno studio esaurientemente dettagliato di 1.000 pagine sui requisiti per la transizione al “net zero” degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e della Repubblica popolare cinese. Era inclusa un’analisi del numero e del peso delle batterie al litio necessarie per sostituire le locomotive merci diesel con motori elettrici. L’analisi ha rilevato che ciascuna locomotiva richiederebbe una batteria del peso di 281,9 tonnellate e che la batteria potrebbe trasportare un carico merci standard per 14,4 ore. Si stima un totale di 104.894 locomotive, con un fabbisogno di batterie pari a 29,6 milioni di tonnellate (104.894 X 281,9 tonnellate = 29,6 milioni di tonnellate). La produzione globale totale di litio nel 2021 è stata di 100.000 tonnellate e le riserve globali stimate sono di 22 milioni di tonnellate”, evidenzia Simpson.

“La domanda di litio da parte di automobili, navi o aerei di veicoli elettrici farebbe impallidire i requisiti per le locomotive. Esaminando la Tabella 2, riprodotta dallo studio finlandese, si stima che automobili, camion, autobus e motociclette avrebbero bisogno di 282,6 milioni di tonnellate di batterie agli ioni di litio”.

Utilizzando i dati dello studio finlandese, riprodotti nella Tabella 3, Simpson esamina il solo “fabbisogno degli Stati Uniti per la produzione di energia alternativa per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette tra il 2023 e il 2050”, evidenziando, inoltre, come non sia possibile “controllare ciò che fa il resto del mondo. La Cina, ad esempio, sta ignorando apertamente il passaggio ai combustibili alternativi, sebbene sia fin troppo felice di essere la nostra principale fonte di litio”.

“Pertanto, sulla base della produzione media attuale e delle dimensioni degli impianti energetici, per abbandonare completamente i combustibili fossili, gli Stati Uniti avrebbero bisogno di costruire 47 parchi solari, 54 parchi eolici, una centrale nucleare, 3 dighe idroelettriche e 20 centrali geotermiche, mareomotrici o impianti di rifiuti organici al mese fino al 2050. E questo presuppone che i verdi consentiranno il nucleare e l’idroelettrico, cosa che non faranno. L’assurdità di questo programma è fuori discussione”, sottolinea Simpson. Nel mondo reale, come riferisce lo studio finlandese, “il tempo di incubazione per la costruzione di una nuova centrale elettrica può variare da due a cinque anni (o 20 anni per una centrale nucleare)”.

“Eppure stanno andando avanti a una velocità vertiginosa. La nostra vasta infrastruttura energetica convenzionale verrà lentamente abbandonata mentre le aziende guidate da sussidi e mandati costruiranno più impianti solari, eolici e altre energie alternative non economiche. I costi energetici saliranno alle stelle, paralizzando l’economia, e quando i sussidi governativi finiranno, come sicuramente accadrà, l’intera infrastruttura dell’energia verde crollerà. Ma non ci sarà nulla su cui ripiegare perché abbiamo lasciato inutilizzate le nostre infrastrutture energetiche basate sul carbonio. Senza energia affidabile, la nostra nazione sarà paralizzata. La nostra nazione, anzi il mondo, richiede energia abbondante, economica e affidabile. Imponendo questo nuovo, costoso e inefficiente regime energetico, la sinistra sta costringendo i consumatori a pagare bollette molto più alte, aprendo ancora una volta i rubinetti della spesa pubblica per finanziare un’attività insostenibile”, conclude Simpson nel suo articolo.