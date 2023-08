Energie rinnovabili: l’accelerazione della transizione energetica in Cina

MeteoWeb

L’obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio è necessario in tutte le nazioni del globo per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 ºC secondo l’Accordo di Parigi. In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature, si esamina come la sfida per incrementare le energie rinnovabili sia diventato un pilastro chiave negli interventi per la mitigazione del clima. La decarbonizzazione globale, tuttavia, non progredisce così velocemente come dovrebbe per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Con le politiche climatiche attuali, secondo gli autori dello studio, il riscaldamento globale sarà di 2,8°C.

Realizzare la transizione globale è l’obiettivo che si è posto la 27a Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite ed è una delle raccomandazioni della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP27) con investimenti annuali di US $ 4-6 trilioni (tutti i valori di valuta nel documento sono in dollari USA) per accelerare la penetrazione delle rinnovabili. Tuttavia, non è esplicato come questi fondi debbano essere ripartiti tra le fonti rinnovabili. Il rapido aumento delle emissioni globali di biossido di carbonio (CO 2 ) dal 2000 è stato causato principalmente dalla crescente domanda di energia nei Paesi in via di sviluppo.

La transizione energetica avviata in Cina

Il processo di decarbonizzazione può essere più difficile nei Paesi in via di sviluppo, ma la mitigazione climatica nei Paesi in questi Paesi è indispensabile per soddisfare gli obiettivi climatici. In Cina, con il 18% della popolazione globale e il 28% delle emissioni globali di CO 2 , il governo ha recentemente rafforzato il suo contributo determinato a livello nazionale con obiettivo di neutralità del carbonio entro il 2060.

Tra le energie rinnovabili, gli impianti fotovoltaici ed eolici hanno campi di applicazione più ampi rispetto all’idro-potenza, generando effetti meno dannosi sugli alimenti e sugli ecosistemi rispetto al bioenergia e probabilmente comportano costi inferiori rispetto alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (CCS).

L’obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2060

Realizzare la neutralità del carbonio richiede un incremento degli impianti di energia eolica da 1 a 10-15 pwh all’anno 1 durante il periodo 2020-2060 in Cina. Questa capacità, tuttavia, raggiungerebbe soltanto 5 pwh all’anno, presupponendo il tasso di crescita annuale di 100 TWh anno 1 dal 2010-2020 o 9 pwh anno 1 utilizzando le previsioni dai piani governativi di CFED7 o 9,5 pwh anno 1 sulla base di un recente modello di sistema energetico ad alta risoluzione. C’è anche la possibilità che la crescita del fotovoltaico e dell’energia eolica in Cina rallenti a a causa della diminuzione dei finanziamenti governativi, della mancanza di un’infrastruttura di trasmissione e

delle restrizioni per la protezione agricola, industriale e urbana.

L’approccio degli autori dello studio migliora l’ottimizzazione degli impianti fotovoltaici e degli impianti di energia eolica applicando un metodo spazialmente esplicito che fornisce intuizioni sulla mitigazione del clima in altri Paesi anche aldilà della Cina. In primo luogo, una più profonda decarbonizzazione richiede maggiori investimenti nelle rinnovabili a causa di vincoli fisici nel ridurre più emissioni di CO 2 (per la maggiore domanda di terreni e infrastrutture).

L’intento di abbassare i costi di energia eolica e solare

Nonostante ci si auspichi che in futuro i costi delle energie rinnovabili caleranno, gli esperti sottolineano l’importanza di interventi politici adeguati (ad esempio, la costruzione di grandi impianti fotovoltaici ed eolici impianti, l’integrazione della rete, l’accumulo energetico e la gestione energetica) per ridurre i costi delle rinnovabili. Inoltre, l’implementazione di fotovoltaico e di energia eolica può offrire nuove fonti di reddito nelle regioni meno sviluppate, nelle vaste aree del deserto e nelle terre marginali che accelererebbe lo sviluppo economico con lo spiegamento di energie rinnovabili nelle regioni semiaride come l’Africa e il Medioriente.

A questo si aggiunge che potenziare gli impianti di energie rinnovabili

per i grandi Paesi in via di sviluppo potrebbe ridurre i costi di distribuzione di energie rinnovabili nei prossimi decenni, rendendo fattibile il raggiungimento degli obiettivi climatici più ambiziosi oltre la neutralità del carbonio entro il 2060.