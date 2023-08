Enorme incendio all’Isola d’Elba: 700 evacuati a San Felo Rio

MeteoWeb

Sono stati circa 700 gli evacuati totali a causa dell’incendio scoppiato nella tarda serata di ieri a San Felo Rio, sull’Isola d’Elba: 150 sono stati ospitati nelle strutture del Comune, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. L’incendio attualmente è in fase di contenimento e si prevede il rientro di tutte le persone nei rispettivi alloggi in serata. A causa del vento presente in zona, in serata il fronte si era rapidamente esteso minacciando le case. Sul posto 12 squadre di volontari Aib e personale per cercare di contenere il rogo. Stamattina la situazione è in miglioramento.

Il lavoro delle squadre a terra durante la notte ha contribuito a contenere il fronte. Attualmente i soccorritori stanno stanno lanciando acqua sul fronte del fuoco, ancora attivo, attraverso due elicotteri regionali e due Canadair della flotta nazionale. Altre 14 squadre sono arrivate stamattina con i traghetti e si stanno disponendo lungo il perimetro per completare lo spegnimento e bonificare la parte già spenta. La stima della superficie bruciata è di circa 14 ettari, con il coinvolgimento di almeno tre abitazioni.

“Sull’isola d’Elba stanno operando decine di squadre dell’antincendi boschivi da tutta la Regione Toscana, due canadair e due elicotteri della flotta regionale, e ringrazio ciascuno per il lavoro straordinario“. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Sono stati circa 700 gli evacuati totali, 150 sono stati ospitati nelle strutture del Comune, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia – continua – Per stasera si prevede il rientro di tutte le persone nei rispettivi alloggi, da confermare nel corso della mattinata in base all’evoluzione dell’incendio, che al momento è in contenimento“.