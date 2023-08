Enorme incendio a Ragusa, paura per Ibla: evacuazioni e grande mobilitazione di soccorritori

MeteoWeb

Canadair ed elicotteri antincendio in azione dall’alba a Ragusa per avere la meglio su un rogo che ha avuto inizio ieri in contrada Scassale e che si è poi allargato nella zona di contrada Prato avvicinandosi pericolosamente a Ibla, il centro storico della città. “È stata una brutta notte, a cui ha fatto seguito il risveglio preoccupato specialmente di chi vive in quelle parti di città – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – dove l’odore acre del bruciato è molto intenso. Sono stato sui luoghi del vasto incendio. La preoccupazione maggiore ha riguardato l’impianto di sollevamento idrico di San Leonardo che è stato presidiato tutta la notte dai vigili del fuoco, dalla Forestale e dalla Protezione civile, cui va il nostro ringraziamento. Nelle ultime ore l’incendio si è spostato nella direzione opposta ed ha perso intensità – conclude -. Dall’alba sono inoltre ripresi i lanci mirati con elicotteri e canadair. Continuiamo a monitorarne l’evoluzione“.

In azione diverse squadre di Vigili del fuoco e della Protezione civile e della Forestale. Stanno spegnendo l’incendio con mezzi aerei perché, a causa del vento, gli interventi via terra al momento sono abbastanza complessi. Le abitazioni della zona sono state evacuate per precauzione.