Eolie, 135 anni fa la grande eruzione di Vulcano

Ricorre in questi primi giorni di agosto il 135° anniversario dell’ultimo periodo eruttivo di Vulcano, nelle Eolie. L’eruzione del 1888–90 ha portato alla classificazione internazionale conosciuta come “attività vulcaniana”. Il termine fu coniato da Giuseppe Mercalli, che trascorse tempo sull’isola, per descrivere esplosioni intermittenti con ceneri e frammenti di magma lanciati fino a 10 km di altezza.

L’eruzione iniziò con una colonna di circa 2 km. Nella notte del 3 agosto 1888 fu udito un forte boato e visti fulmini provenienti dal Gran cratere La Fossa, seguiti da esplosioni continue fino al giorno successivo e poi una diminuzione dell’intensità fino al 6 agosto. L’attività vulcanica persistette fino a marzo 1890 con episodi ripetuti. Le zone circostanti subirono danni da cadute di blocchi e lapilli fino all’isola di Lipari. Questa significativa eruzione è diventata un punto di riferimento per gli studi vulcanologici.