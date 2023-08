L’Etna si risveglia, maestosa fontana di lava nella notte: scatta il preallarme, l’aeroporto di Catania chiude lo spazio aereo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Maestosa l’eruzione in corso dell’Etna, dal cratere di Sud/Est. Fontane di lava sono state ben visibili dai centri etnei e non solo, a partire dalla tarda serata di ieri. L’espulsione di cenere lavica ha prodotto la ricaduta in alcune località vicine. Aditi anche forti boati che hanno fatto tremare porte e finestre.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che l’attività stromboliana si è evoluta in fontana di lava e ha prodotto una nube eruttiva che i venti hanno disperso in direzione Sud. Si è osservato anche inoltre un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud/Est. Dal punto di vista sismico, continua il trend in incremento sia dell’ampiezza media del tremore vulcanico che dell’attività infrasonica. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del Cratere di Sud/Est, ad una quota di circa 2900 metri sopra il livello del mare. Anche gli eventi infrasonici risultano localizzati in coincidenza del Cratere di Sud/Est.

A causa dell’eruzione, l’aeroporto di Catania ha comunicato che fino alle ore 13 di oggi i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti.

La Protezione Civile della Regione Sicilia ha comunicato la variazione della fase operativa da “Attenzione” a “Preallarme“.

Etna in eruzione, maestosa fontana di lava nella notte